Si votre café n’est pas bon, c’est que vous le préparez sûrement très mal

Si vous êtes un aficionado du café et que l’or noir vous accompagne du matin au soir, vous pensez sûrement connaître tous ses secrets de préparation. Cependant, entre la mouture, le grammage et le temps d’extraction, il est possible que vous manquiez une ou deux étapes et que votre café se transforme en jus de chaussette.

Pour découvrir les gestes à adopter et ceux à bannir pour préparer votre café, nous avons rencontré Guillaume, le fondateur de Loutsa torréfaction, et son torréfacteur Tom.

La mouture, au cœur d’une bonne tasse de café

La mouture, soit le café moulu, est la base d’un espresso réussi pour Tom. « Pour faire un espresso, on fait passer de l’eau à travers du café. La première erreur, c’est d’utiliser une mouture qui n’est pas adaptée. » Si la mouture est trop épaisse, le café coulera trop vite, ne libérant pas les saveurs et donnant un café fade. À l’inverse, si la mouture est trop fine, le café coulera trop lentement, risquant de boucher votre cafetière et de vous donner un café très amer.

« Pour régler la taille de la mouture, il y a une petite molette à ajuster dans le bac à grains, qui permet d’avoir une mouture fine ou grossière » développe le fondateur de Loutsa.

En fonction du café et de la taille de la mouture, le café libérera différents arômes. « Quand on extrait du café, on extrait d’abord du sucre, ensuite de l’amertume. Régler sa mouture est donc important pour avoir le spot optimal », explique Tom.

Bien doser son café

Autre paramètre important pour réussir son café : le dosage. En fonction du nombre de tasses voulues et de la longueur du café, il ne faudra pas mettre la même dose.

« Il faut doser son café en fonction de son porte filtre », analyse Tom en pesant minutieusement son café. Ce réglage, souvent sur l’écran de votre cafetière, vous permettra de choisir la force du café et donc sa quantité par tasse.

« Pour avoir un bon café, c’est vraiment la conjugaison des deux : la taille de la mouture et la quantité de café qui permet d’avoir une extraction adéquate », enchérit Guillaume.