Des fondus de Lego construisent une maison alsacienne grandeur nature

On s’y croirait presque. Colombages, boite aux lettres placardée d’une cigogne… Près de cinq après le lancement du projet Fana’hus, les passionnés de Lego de l’association Fanabriques continuent de construire (entre-autre) une maison alsacienne grandeur nature, à l’échelle 1/1.

Une maison qu’ils montent et démontent au fil des expositions, et qu’ils continuent à agrandir dans des ateliers un peu partout en Alsace auxquels ils font participer les jeunes et les familles des villages alentour. Déjà exposée à Rosheim dans le Bas-Rhin en décembre dernier, la maison alsacienne toute en Lego vient d’être reconstruite au beau milieu des rayonnages chaussettes du magasin d’usine de Labonal, made in Alsace évidemment, qui fête son centenaire à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin). Au décompte officiel, la maison Lego présentée chez Labonal, est l’assemblage de 654.832 briques. À terme, une fois la quatrième pièce montée et un couloir, la maison devrait compter, mobilier compris, 950.000 briques Lego.

Un « projet collectif qui met à l’honneur le patrimoine alsacien, souligne Benoît Kayser, le vice-président de l’association Fanabriques. « La maison est d’une superficie de plus de 55 m2, sur un seul niveau. Le toit sera représenté par la charpente, sans couverture mais avec deux grands pignons. »

Un projet collectif qui met à l’honneur le patrimoine alsacien

Un projet commencé en 2019 et qui soirées après soirées, week-end après week-end, prend de l’envergure. Car l’association s’est attaquée également à la construction grandeur nature en Lego de meubles alsaciens pour équiper cette maison, même s’ils ne sont pas présentés dans la maison actuellement construite chez Labonal, (le mobilier ayant laissé place aux présentoirs de chaussettes). Ainsi, les bénévoles ont conçu et monté avec 99.910 briques une armoire, un kacheoffe, une table, un tableau décoratif. Mais aussi quatre chaises qui sont actuellement « cassées et à reconstruire ». Une horloge est également prévue et « pourquoi pas plus tard, un lit avec sa table de chevet. On y pense mais les plans ne sont pas faits pour l’instant », sourit Benoît Kayser.

L’objectif des bénévoles est que la maison alsacienne « devienne à terme un formidable outil pour communiquer autour des techniques des maisons à pans de bois, et plus généralement pour défendre les richesses du patrimoine local par le biais d’un support particulièrement ludique », assure Benoît Kayser.