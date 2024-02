Avec 250.210 briques, Brest revendique « le plus grand Lego du monde »

La ville la plus peuplée du Finistère espère avoir très prochainement une bonne nouvelle du Guinness World records. Entre « 8 et 10.000 personnes » ont participé ce week-end à Brest, lors d’un « rendez-vous très familial », au record du plus grand Lego du monde qui doit encore être homologué.

D’une longueur de 21 m pour une largeur de 1,84 m, la fresque mise en valeur par les organisateurs dimanche représente un vieux gréement, Notre-Dame de Rumengol, un bateau de charge restauré travaillant historiquement dans la rade de Brest.

Plus de 20.000 personnes pour encourager les « briqueurs »

L’objet du défi était d’abord de lever des fonds afin de permettre le grand carénage de ce navire à voiles, un coût estimé à 250.000 euros, a expliqué Nicolas Blancquaert, président de l’association An Test, propriétaire du ND de Rumengol.

L’entrée pour l’évènement était gratuite et chacun pouvait donner ce qu’il voulait pour ce projet qui a reçu le soutien de la Fondation du Patrimoine. Selon Nicolas Blancquaert. « Entre 20 et 25.000 personnes » se sont rendues sur le site pour observer la progression de la fresque. L’évènement s’est déroulé aux Ateliers des Capucins, d’anciens ateliers industriels de l’arsenal de Brest qui appartenaient à la Marine nationale, reconvertis en lieu culturel et de mixité sociale depuis leur cession à la collectivité.

L’actuel record Guinness des Legos est actuellement de 203.000 briques et « nous en avons utilisé 250.210 », a précisé Nicolas Blancquaert. « Maintenant, nous devons soumettre un dossier de candidature » au Guinness World records pour voir le défi homologué en tant que record, a-t-il ajouté.