Le peloton lors de la 9e étape du Tour de France 2020 entre Pau et Laruns. — Christophe Ena/AP/SIPA

La bulle est (presque) solide. Aucun cas de coronavirus n'a été décelé au sein du peloton du Tour de France, apprend-on mardi du quotidien L'Equipe qui appartient au même groupe que la course. En revanche, l'organisateur de l'épreuve ASO a expliqué par communiqué que le directeur du tournoi, Christian Prudhomme, était lui positif et devait se retirer du Tour pendant une semaine. Un moindre mal. Les coureurs et membres du staff ont subi un test PCR dimanche et lundi et les résultats transmis seraient bons pour l'intégralité des coureurs. Le peloton reste donc a priori intact au départ de la 10e étape, qui marque le coup d'envoi de la deuxième semaine de l'épreuve, entre l'Ile d'Oléron et l'Ile de Ré.

Pour rappel, une équipe peut être renvoyée du Tour si deux de ses membres (coureurs et staff confondus) sont testés positifs au coronavirus.