Le live anticipé de l'étape

Les équipes de sprinteurs verrouillent la course jusqu'au sprint intermédiaire remporté par Nizzolo, suivi d'une attaque de 20 hommes qui n'attendaient que ça depuis une heure. Les Deceuninck laissent filer jusqu'à la côte de Saint-Léger-les-Mélèzes et les Jumbo-Visma finissent le travail dans les premiers kilomètres de l'ascencion finale vers Orcières-Merlette. Le train jaune roule vite, très vite, et à cette allure, un seul homme est capable d'attaquer: à deux kilomètres du sommet, Pierre Rolland plante une banderille et ne sera jamais revu. Bernal, Roglic, Dumoulin et Pinot concèdent dix secondes et sont obligés de s'incliner devant le nouveau maillot jaune du Tour. La prime au panache. Vous l'aurez lu ici en premier.