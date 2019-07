On est nombreux à avoir pleuré avec lui, vendredi, lorsqu'il a mis pied à terre dans la montée d'Aussois, dès le début de la 19e étape du Tour de France. La déception de voir Thibaut Pinot abandonner a été à la hauteur du fol espoir que le coureur français avait réussi à nous inoculer avec ses coups de force dans les Pyrénées. Une sale blessure à la cuisse a tout fait voler en éclats, mais le Franc-Comtois reviendra. Et ce dès l'année prochaine. Il l'a promis, samedi, après une bonne nuit de repos.

1/2 Je quitte la route du Tour les larmes pleins les yeux, des souvenirs plein la tête ... je pense à mon équipe toute entière, ma famille, à vous qui m’avez donné des frissons et une force incroyable pendant 3 semaines. pic.twitter.com/CIIQ2RGlfZ — PINOT Thibaut (@ThibautPinot) July 27, 2019

2/2 Je ne sais pas ce que la suite de la saison me réserve mais c’est avec certitude que je serai au départ du Tour en 2020. pic.twitter.com/vulMQwYmp4 — PINOT Thibaut (@ThibautPinot) July 27, 2019

«Je ne sais pas ce que la suite de la saison me réserve mais c’est avec certitude que je serai au départ du Tour en 2020», a donc écrit le coureur sur son compte Twitter. Soigne-toi bien, Thibaut, et reviens-nous en forme. Maintenant qu'on sait ce qu'est le vrai espoir devant le Tour de France, on a tous très envie d'y regoûter.

N.C.