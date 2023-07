Cette édition 2023 de Wimbledon connaît décidément pas mal de perturbations. Le tableau du tournoi du Grand Chelem londonien a pris beaucoup de retard depuis lundi début du 1er tour, en raison, notamment de la météo. Il pleut sur Londres et pas moins de dix matchs ont été interrompus par la nuit mercredi soir.

Au point que certaines rencontres du premier tour n’ont toujours pas débuté, à l’image d’Alexander Zverev qui commencera son tournoi ce jeudi face à Gijs Brouwer à partir de 13 heures tandis que Novak Djokovic est déjà qualifié pour le 3e tour. Stefanos Tsitsipas, revient également sur le court ce jeudi, après un match remporté en cinq sets, sur deux jours, face à Dominic Thiem, alors qu’une cinquantaine de rencontres sont au programme ce jeudi !

Deux matchs interrompus par des militants écologistes

Et quand ce n’est pas la pluie, ce sont des militants écologistes du groupe « Just Sport Oil » qui ont perturbé le tournoi, mercredi. Un homme et une femme ont brièvement arrêté le match entre Grigor Dimitrov et Sho Shimabukuro après avoir lancé des confettis et des pièces de puzzle. Un troisième militant a ensuite perturbé la rencontre entre Karie Boulter et Saria Saville.