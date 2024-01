Dodin-Zheng EN DIRECT : La dernière représentante française breakée d'entrée… Venez suivre le match avec nous...

08h30 : Salut les Melbournix !!

« Je suis forcément surprise, je n'avais jamais dépassé le deuxième tour en Grand Chelem, je ne m'attendais pas à faire une deuxième semaine. Mais je sais que quand je suis en confiance, que j'arrive à ne pas être stressée, je peux être dangereuse ». Après sa victoire face à sa compatriote Clara Burel au 3e tour, Océane Dodin résumait assez bien sa place dans le tennis français ces dernières années.

A savoir un potentiel inabouti, en partie à cause de jeu unidimensionnel à la Ostapenko, style « ça passe ou ça casse ». La 95e joueuse mondiale fait partie des cinq ou six joueuses les plus puissantes du circuit, mais sa qualité de déplacement n'est pas toujours à la hauteur, et quand le physique commence à pêcher, il lui arrive d'en mettre un peu partout. C'est tout l'inverse depuis le début de l'Open d'Australie, où Dodin étonne par sa maîtrise et son sang-froid dans les moments chauds. Un état de grâce forcément précaire, mais qui peut toujours continuer un tour de plus contre Zheng, 15e mondiale, certes, mais qui n'a rien de l'adversaire insurmontable.

>> Rendez-vous en fin de mâtinée pour la partie de tir au pigeon qui s'annonce