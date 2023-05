Et si on tenait déjà la plus grosse surprise tennistique de la saison, ce lundi 15 mai ? Imaginez un peu que le Hongrois Fabian Marozsan n’avait encore jamais remporté le moindre match sur le circuit ATP avant d’attaquer le prestigieux Masters 1000 de Rome. On parle pourtant d’un joueur de 23 ans, qui était donc destiné à ne pas faire long feu lors de son troisième tour contre Carlos Alcaraz, actuel numéro 2 mondial, et qui redeviendra numéro 1 lundi prochain.





😮 Sensation à Rome ! Alcaraz prend la porte dès le 3e tour, battu en deux sets (6-3, 7-6) par le Hongrois Marozsan, 135e joueur mondial ! #IBI23 #HomeOfTennis pic.twitter.com/C2SsMfgQla — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 15, 2023



Deux semaines avant Roland-Garros

Récent vainqueur à Barcelone et à Madrid, et grand favori en puissance pour remporter son premier Roland-Garros le mois prochain, l’Espagnol de 20 ans n’a pas vu le jour ce lundi à la surprise générale. Il a en effet été battu par l’épatant 135e joueur mondial sur un score bien net de 3-6, 6-7 (4/7).









Alors qu’au prochain tour, le héros du jour Fabian Marozsan tentera de se hisser en quarts de finale face au Croate Borna Coric (16e), la contre-performance de Carlos Alcaraz interpelle forcément, à moins de deux semaines du début de Roland-Garros.