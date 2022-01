Après la tension palpable à Melbourne ces dernières semaines autour de l'affaire Djokovic, l’heure est à la décompression pour les spectateurs de l' Open d'Australie. Pour cela, quoi de mieux que l’amuseur public numéro 1, le local de l’étape Nick Kyrgios ? ! Opposé à Liam Broady, mardi, le joueur le plus fantasque du circuit a régalé ses supporteurs en tentant (et réussissant) un geste totalement dingue sur son service.

Alors qu’il menait 40-0, l'Australien nous a pondu un combo service à la cuillère-tweener (coup entre les jambes) de toute beauté, qui a surpris Broady, l’obligeant à retourner beaucoup trop loin, hors du court.

Nick Kyrgios is putting on a show for the Australian Open crowd 🤩🇦🇺



Have you ever seen a tweener underarm serve before? 😱#AusOpen | @NickKyrgios pic.twitter.com/Zk96poDHRw