Novak Djokovic lors de la finale du tournoi de Cincinnati contre Milos Raonic, le 29 août 2020. — Frank Franklin II/AP/SIPA

L’affiche du jour

Suite du premier tour oblige, les grosses affiches ne se bousculent pas encore au portillon. Alors, qu’est-ce qu’on va bien pouvoir vous trouver pour vous donner envie de passer la journée avec nous (hormis notre sympathie légendaire, évidemment) ? Hé bien en fait il s’agit des deux matchs de nos Frenchies, Gilles Simon et Richard Gasquet. Ne vous y trompez pas, les deux ne s’affronteront pas demain, mais chacun aura fort à faire puisque Simon devra se farcir Shapovalov, tête de série n°9, pendant que #Richard2020 affrontera Bautista Agut (tête de série n°11). Deux affiches loin d’être crado, vous ne trouvez pas ?

Les favoris en lice

On a eu Nadal lundi, place donc à Djoko mardi. Le numéro 1 mondial entre en lice avec un programme allégé qui lui aura mis le jeune suédois Elias Ymer sur sa route. Ce n’est probablement pas là qu’il faudra espérer un spectacle extraordinaire, mais si vous aimez le mal-aimé du tennis mondial, alors cette affiche est faite pour vous. Sinon on assistera aussi aux débuts de Tsitsipas. Le Grec affrontera l’Espagnol Jaume Munar.

Les Français du jour

Bon, le problème quand on case deux matchs tricolores dans les « affiches du jour », c’est que derrière on se retrouve à poil au moment d’annoncer les « Français du jour ». Enfin, pas tout à fait puisque en plus de Gilou et de Richard, trois autres bleus sont censés commencer leur quinzaine mardi : Grégoire Barrère aura fort à faire contre Dimitrov tandis que les wild-cards Quentin Halys et Harold Mayot affronteront respectivement l’Américain Giron et l’Espagnol Davidovich Fokina (comme son nom l’indique).

La météo

A en croire notre téléphone à l’heure où l’on écrit ces lignes (lundi soir, 18h53), les prévisions pour mardi ne sont pas dingues mais ça devrait être jouable. En gros, bruine et nuages le matin puis nuages en solo l’après-midi.

La phrase du jour

Plus qu’une phrase, un mot, une supplique : « Nelson, Nelson ! ». Hé oui, mardi on a le bonheur de découvrir cette petite séquence que France Télé s’était gardée sous le coude. En plein match entre Benchetrit et Isner, le commentateur de la chaîne était en plein direct sur la terrasse surplombant le court n°7. On vous a tout raconté ici. Enjoy.

Génie ! Nelson Monfort interrompt malgré lui le match Isner-Benchetrit via @20minutesSport https://t.co/K0LUEym4aE — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) September 28, 2020

Le prono moisi du jour

Accrochez votre gaine, on est des déglinguos : mardi, TOUS les Français vont passer au tour suivant. Là franchement c’est sans risque, vous pouvez placer votre PEL chez Betwinamachinchose. C’est du tout cuit.