La France, avec Gaël Monfils et Benoît Paire en simples, ont entamé leur campagne dans l'ATP Cup par une victoire, sur le Chili, samedi à Brisbane dans le groupe A. Paire a offert la première victoire à son équipe en battant Nicolas Jarry 6-7 (3/7), 6-3, 6-3. Deux sets ont ensuite suffi à Monfils pour vaincre 6-3, 7-5 Cristian Garin.

Les Chiliens ont sauvé l’honneur en remportant le double, une spécialité pourtant française, aux dépens de la paire Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin, dominée 7-5, 6-2. Paire et Monfils ont souligné le rôle joué par leur capitaine, Gilles Simon, novice dans la fonction et toujours joueur sur le circuit à 35 ans.

