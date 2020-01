Les débuts de l’ATP Cup, dernière née des compétitions de tennis par équipes, ont été marqués vendredi par une embarrassante bourde à Sydney, quand a retenti l’hymne roumain en lieu et place de celui de la Moldavie avant le premier match de ce tout nouveau tournoi. La gaffe est intervenue avant la rencontre qui opposait le Moldave Alexander Cozbinov au Belge Steve Darcis.

« Au début du match entre la Moldavie et la Belgique, nous avons passé pour la Moldavie le mauvais hymne, a reconnu l’ATP. Nous sommes sincèrement désolés et avons présenté nos excuses à l’équipe de Moldavie. » Classé 818e à l’ATP, Cozbinov a donné du fil à retordre à Darcis (157e), qui s’est finalement imposé en trois sets (6-4, 6-7 (4-7), 7-5) pour donner le premier point à la Belgique.

At the start of the Moldova vs Belgium match we mistakenly played the wrong national anthem for Moldova. We are sincerely sorry and have apologised personally to 🇲🇩#TeamMoldova.