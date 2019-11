le double de Coupe Davis entre les USA et l'Italie s'est terminé à 4h04 du matin. Normal. — Manu Fernandez/AP/SIPA

Mais qu’ont-il fait à la Coupe Davis ? Au-delà du record – pour la forme –, la nouvelle compétition imaginée par Gerard Piqué et le groupe Kosmos vient surtout de se ridiculiser définitivement après le sketch de mercredi soir. Ou de jeudi matin, on ne sait plus trop. En effet, la rencontre de double entre les Etats-Unis et l’Italie (Sock-Querrey vs Fognini-Bolelli), commencée à 1h35 du matin, s’est achevée au beau milieu de la nuit, à 4h04 (!).

Le fait que ce match comptait en plus pour du beurre, les deux équipes étant déjà éliminées au coup d’envoi, n’a fait qu’ajouter un peu de drôlerie dans cette vaste blague signée Kosmos. Il faut dire que programmer trois matchs à partir de 18h n’est peut-être pas l’idée la plus brillante qu’ont eu les organisateurs de la compétition.

Match à deux heures du matin, Nadal s'agace de la programmation en nocturne via @20minutesSport https://t.co/lqkS7SyG5y — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 20, 2019

La veille, Nadal en personne s’était plaint de cette originalité qui ne fait pas marrer grand monde. Autant vous dire qu’à cette heure-là, ils n’étaient pas bien nombreux dans les gradins à avoir résisté à la tentation de filer sous la couette. Ah et si ça intéresse quelqu’un, les Américains se sont imposés (6-7, 7-6, 6-4). Avant de foncer en boîte de nuit probablement. Foutu pour foutu…