TENNIS Les Bleues affronteront la Belgique les 9 et 10 février prochains…

Caroline Garcia toute heureuse après sa victoire en finale du tournoi de Wuhan. — WANG ZHAO / AFP

La meilleure Française au classement WTA, Caroline Garcia, qui n’avait plus joué avec l’équipe de France de Fed Cup depuis plus de deux ans, a été sélectionnée par Julien Benneteau pour affronter la Belgique au 1er tour les 9 et 10 février à Liège, a annoncé ce mardi le capitaine des Bleues.

L’equipe pour la Fed Cup : Caroline GARCIA, Alizé CORNET, Kristina MLADENOVIC, Pauline PARMENTIER et Fiona FERRO. #FedCup #Benneteau pic.twitter.com/V0rRPepfkH — Tom Viala (@tom_viala) January 29, 2019

Garcia, 19e joueuse mondiale, a été appelée aux côtés de Kristina Mladenovic (44e) et Alizé Cornet (50e), deux joueuses avec qui Garcia entretenait des relations tendues depuis plus de deux ans après sa décision, début 2017, de se mettre en retrait des Bleues.