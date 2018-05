«C'est juste pour que je sache quoi répondre! », Corentin Moutet fait son show en conférence de presse

Corentin Moutet a été battu par Goffin au deuxième tour de Roland. — CHRISTOPHE SIMON / AFP

De notre envoyé spécial à Roland-Garros,

« Ouh, c’est plus petit ici ! ». Après sa défaite contre David Goffin, le jeune Corentin Moutet n’a pas eu droit à la salle d’interview principale qu’il avait pu apprécier après son succès au premier tour contre Karlovic. Souriant malgré sa défaite, le Parisien a donné une conférence de presse à l’image de ce qu’il est, atypique.

« Qu’est-ce qui a fait que cela a coincé ?, demande-t-il au journaliste qui venait de lui poser la question. J’ai envie de dire qu’il est 9e mondial ! Je pense que le niveau a parlé. C’est un meilleur joueur que moi aujourd’hui en termes de niveau, et dans tous les domaines. »

Roland-Garros: Tombeur de Karlovic, Corentin Moutet est un «animal sauvage» amoureux de la liberté https://t.co/0hjd4BBgx4 via @20minutesSport pic.twitter.com/RjW6xhOs9X — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 30, 2018

« Un chèque pas mal »

Interrogé ensuite de manière alambiquée sur la récompense qu’il va toucher après avoir passé un tour à Roland et sur les sacrifices financiers qu’ont pu faire ses parents pendant sa jeunesse, Corentin Moutet n’a pas bien compris là où le journaliste voulait l’emmener. « On parle de financier pur ? C’est très financier la question, non ? Non mais c’est juste pour que je sache quoi répondre ! Je crois que c’est un chèque pas mal. Entre nous, je crois que c’est pas mal. »

Ce qui est drôle avec ce joueur, c’est qu’il commente presque tout le temps la manière dont les questions lui sont posées. Une question sur la nécessité d’améliorer son service ? Boum, le gamin est lancé : « C’est marrant, parce que j’ai l’impression d’avoir un point de vue et une question en même temps. Apparemment, j’ai l’impression que pour vous, il faut que je travaille le service. Le service, le coup droit, j’ai tout à améliorer. Je suis encore un jeune joueur. Je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais, malheureusement. J’ai tous les domaines à travailler, et le service en fait parti. »