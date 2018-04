Divorce: Roland Garros perd son sponsor historique IBM

TENNIS IBM, partenaire et sponsor de Roland-Garros depuis 1985, ne sera pas de la partie en 2018…

Roland Garros est en plein deuil. — PARIS 2024

Roland Garros vient de perdre gros. Et non, on ne parle pas de l’espoir de voir un Français en deuxième semaine, qui se perd au fil des contre-performances de nos tricolores, mais d’une perte bien pire encore. IBM, le sponsor historique depuis 1985, a décidé de déserter l’ocre parisien, selon les informations de L'Express.

En plus du sponsoring, IBM s’occupait de gérer l’ensemble des statistiques (vitesse, services, points) et d’une bonne partie des infrastructures informatiques (site, applications, billetterie). C’est donc toute une organisation à revoir pour Roland-Garros, même si des responsables de l’évènement auraient confié à L’Express être prêts pour l’édition 2018, contrairement aux joueurs Français.



Le coût pour être partenaire officiel d’un tournoi du Grand Chelem avoisinnerait les trois millions d’euros. IBM restera sponsor de Wimbledon, mais a donc décidé de snober Roland-Garros. Au tennis, c’est ce qu’on appelle faire une Federer.