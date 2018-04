Monaco: Comment bien voir la balle jaune aux Monte-Carlo Rolex Masters?

Nadal remettra son titre en jeu. — Christophe Ena/AP/SIPA

Pour se rentre Masters 1000 de Monte-Carlo, une gare SNCF spéciale sera ouverte (sauf les jours de grève).

La journée de dimanche est consacrée aux enfants.

La terre battue recouvrira un petit bout du Rocher. Et Monaco vivra au rythme du Monte-Carlo Rolex Masters à partir de samedi et jusqu’au 22 avril. 20 Minutes livre ses astuces pour profiter pleinement du premier grand tournoi ATP de la saison.

Une gare ouverte pour l’occasion

Habituellement, le train file sans s’arrêter devant les quais de la station Monte-Carlo Country Club. Pendant cette semaine, une halte spécifique sera mise en place entre les gares de Monaco et de Roquebrune-Cap-Martin, pour déposer les aficionados à 500 m de l’entrée. Mais le monde du tennis n’échappe pas à la grève des cheminots de la SNCF. Lors des journées d’action, le samedi 14, le mercredi 18 et le jeudi 19 avril, le train ne desservira pas cette gare. Il faudra descendre à Monaco et emprunter des navettes gratuites pour rejoindre les gradins.

Une journée consacrée aux petits tennismen

Sur le court et en dehors, la journée de dimanche sera consacrée aux enfants. A partir de 10 h, les pitchouns pourront participer à des concours de dessin, à un autre de vitesse de service ainsi qu’à des ateliers de tennis. Ils apprendront toutes les techniques de passing, d’échanges, de revers et de service… comme les pros. Tous ces ateliers auront lieu à l’espace animations.

De grandes stars attendues sur les courts

Juste après le premier match officiel samedi sur le court Rainier III, Djokovic, Zverev, Cilic, Dimitrov, Goffin et Thiem participeront à une exhibition caritative. Le dernier vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo Rafael Nadal devrait aussi fouler la terre battue à partir de la semaine prochaine. L’application Rolex Monte-Carlo Masters permettra de suivre tous leurs exploits et leurs résultats.