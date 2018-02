A 36 piges et des brouettes, Roger Federer devient le plus vieux n°1 mondial

Roger Federer est devenu à 36 ans et 6 mois le joueur le plus âgé à être sacré n°1 mondial, vendredi à Rotterdam, après avoir battu en quarts de finale le Néerlandais Robin Haase (4-6, 6-1, 6-1).

For the first time in a long time, welcome back to the top @rogerfederer 🙌 pic.twitter.com/qjqmxwmSj5