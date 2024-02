Un trio de skieurs français signe le même exploit que Boivin dans les Alpes

Trente-sept ans après la descente historique de Jean-Marc Boivin, un trio de skieurs français s’est attaqué avec réussite à la face sud de l’Aiguille du Moine. Le 31 janvier, les adeptes de la pente raide Aurel Lardy, Jules Socié et Damien Arnaud, sont en effet parvenus à dompter cette partie emblématique du massif du Mont-Blanc, située à 3.412 m d’altitude, tout comme le légendaire alpiniste. Décédé à 38 ans en 1990, Jean-Marc Boivin était devenu le premier aventurier à signer cet exploit, qui avait marqué un tournant dans la pratique du ski extrême.

Les trois compagnons de cordée sont donc symboliquement revenus sur les traces du skieur, qui avait à l’époque été déposé au sommet de l’Aiguille du Moine par un hélicoptère. Il avait alors mis près de trois heures à descendre les 500 m de dénivelé qui séparent la cime de la montagne de sa base. Le tout avec une inclinaison moyenne de 50 degrés, et même des passages grimpant jusqu’à 60 degrés.

Aurel Lardy à l’affiche du festival de Banff

Une performance hautement risquée qu’ont donc reproduite les jeunes Français, mais en montant avec crampons et piolets, avant de boucler la descente en une heure, dans des conditions de neige difficiles et gelées. Voilà désormais Aurel Lardy, Jules Socié et Damien Arnaud dans le cercle très fermé des skieurs ayant descendu l'Aiguille du Moine.

« Nous avons eu des conditions sérieuses, avec très peu de dégel dans cette face, raconte le Chamoniard Aurel Lardy, actuellement à l’affiche du film Chronoconception sélectionné dans le cadre du festival de Banff. L’exposition est à son maximum sur toutes les orientations de la montagne. Il est très intéressant de voir l’évolution des conditions, du matériel et des techniques. L’audace et la force de Jean-Marc Boivin forcent un immense respect lorsque l’on sait qu’à l’époque, il a réalisé cette descente équipé de skis droits de deux mètres de long. » Définitivement un temps lointain.