Pourquoi le ballon de rugby est-il ovale ? La question taraude les historiens depuis très longtemps. L’histoire, ou la légende, voudrait qu’un certain William Gilbert, cordonnier installé en face du college anglais de Rugby au XIXe siècle, ait façonné une balle de forme ovoïde à partir d’une vessie de porc. Rien n’est moins sûr.

Des concurrents oubliés

William Gilbert n’était pas le seul à fabriquer des ballons pour jouer à ce jeu naissant qu’était le rugby, mais l’histoire a oublié ses concurrents. La marque Gilbert est néanmoins devenue le fournisseur officiel des ballons de la Coupe du monde depuis 1995, renforçant le mythe. 20 Minutes se penche sur le sujet avec Joris Vincent historien du rugby à l’université de Lille. C’est quoi la véritable histoire du ballon de rugby ?

La fin de la Coupe du monde de rugby avec la finale entre les All Blacks et les Boks et le match pour la troisième place entre les Argentins et les Anglais sont à suivre sur 20minutes.fr.