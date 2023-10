Coupe du monde de rugby 2023 EN DIRECT : Jour J pour Antoine Dupont… Le Portugal savoure... Les infos de lundi

08h30 : Salut les rugbyx! Salut la France suspendu au verdict d'un chirurgien

La phase de poules de la Coupe du monde 2023 est terminée, et il n'y aura pas de rugby avant ce week-end, mais ce lundi est TRES attendu du côté du XV de France car on saura enfin si oui ou non Antoine Dupont pourra reprendre le rugby avec contact en marge du quart de finale contre l'Afrique du Sud. Bien évidemment, on préfèrera mille fois un « non » pour assurer l'intégrité du joueur plutôt qu'un oui qui mette sa carrière (sa vie?) en péril. On a très envie de voir les Bleus gagner ce Mondial, mais sachons raison garder.