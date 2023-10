Irlande - Nouvelle-Zélande EN DIRECT : Savea de retour... Le suspense est total... Suivez ce choc XXL avec nous…

09h00 : Pfiouuuuuuu, quel choc titanesque on va s’offrir au Stade de France !

Franchement, les deux soirées qui s’annoncent coup sur coup au Stade de France sont sans doute dans le Top 5 des événements sportifs les plus excitants de l’histoire organisés sur le sol français (et pas nécessairement cinquièmes de ce classement). A l’heure qu’il est, on devrait n’avoir d’yeux que pour le monstrueux France - Afrique du Sud qui s’annonce dimanche soir à Saint-Denis. Oui mais non, car on s’attend presque à autant vibrer dès ce samedi, à l’occasion de l’autre affiche XXL de cette Coupe du monde de rugby, à savoir ce match Irlande - Nouvelle-Zélande. Jusque-là intraitable (même dans la poule de la mort avec l’Afrique du Sud et l’Ecosse), comme sur toute l’année 2023 me direz-vous, le XV du Trèfle semble totalement sûr de sa force, à l’image de son guide ultime Jonathan Sexton.

Oui, l’Irlande a tout en magasin, y compris des supporteurs magiques qui vont à nouveau ambiancer le Stade de France ce samedi, pour foncer vers son premier titre mondial. Mais on ne peut pas oublier que cette sélection n’a dans son histoire encore jamais franchi le cap des quarts de finale. Or cette malédiction a de quoi se poursuivre à la vue du pedigree de son adversaire, à savoir des All Blacks montant clairement en puissance depuis leur défaite initiale contre nos Bleus (13-27). Hormis l’excellent ailier Mark Telea, absent du groupe ce samedi car « il n’a pas respecté le protocole », comme l’a sobrement annoncé jeudi Ian Foster, la Nouvelle-Zélande sera au complet. Miam miam, faites-nous rêver messieurs.

