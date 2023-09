Une vidéo trop embarrassante ? Pour des internautes, pas de doute : Emmanuel Macron et les médias ont « censuré » les clips où l’on voit le président de la République française hué au Stade de France lors de son discours en ouverture de la Coupe du monde de rugby, vendredi 8 septembre.

« La macronie et TF1 font sauter tous les posts qui relaient les huées de Macron au Stade de France. Même si X m’a censuré, je la reposte sous bannière Sky News », s’insurge un internaute, dans une publication partagée plus de 3.800 fois. D’autres montrent en capture d’écran un post où il est indiqué que la vidéo a été désactivée « suite à un signalement du détenteur des droits d’auteur ».

Captures d'écran de posts viraux affirmant que Macron a censuré la vidéo où il est hué. - Captures d'écran/X

Les « médias » participeraient à cette censure, comme BFMTV, dont une vidéo contenant les images de TF1 n’est plus accessible. Curieuse censure tout de même, puisque dès le 8 septembre, de nombreux médias ont écrit des articles sur le fait qu’Emmanuel Macron avait été hué et sifflé au Stade de France, comme France Info, Ouest-France, RTL. On l’avait aussi évoqué dans notre live lors du match.

FAKE OFF

Il s’agit en réalité d’une suppression de contenus liés à la réglementation Digital Millennium Copyright Act (DMCA), une loi qui permet de signaler des contenus et de les supprimer pour avoir enfreint les droits d’auteur américains. Mais ce n’est ni TF1 ni Emmanuel Macron qui en a fait la demande, mais World Rugby.

« En aucun cas l’Elysée n’a demandé la suppression de ces vidéos, nous confirme la présidence de la République. D’autant plus que des vidéos où le président se fait huer, il y en a beaucoup, donc ce n’est pas nouveau pour nous. » Le groupe TF1 nous a également indiqué que ce n’était pas leurs services qui gèrent les images de la coupe du monde de rugby, mais World Rugby.

L’organisme international qui gère les tournois comme la Coupe du monde a effectivement demandé, via une entreprise spécialisée en droits d’auteur, de supprimer les contenus pirates. « World Rugby s’est engagé à faire respecter les droits audiovisuels exclusifs de TF1, a indiqué un porte-parole de l’organisme auprès de Libération. Les contenus pirates, qui reprennent le flux de TF1 sans en avoir le droit, sont effectivement enlevés. » Et cela n’a « rien à avoir avec Macron » hué à la cérémonie d’ouverture, ajoute-t-il.