Nouvelle-Zélande - Namibie EN DIRECT Les All Blacks largement au-dessus, le Namibien Malan victime d'une grave blessure… Suivez le match avec nous…

20h36 : C’est un grand jour pour l’inoxydable Sam Whitelock

Ce bon Sam au nom en forme d’aptonyme (on peut le traduire littéralement par « 2e ligne blanc ») fêtera ses 35 ans le 12 octobre. Il rejoindra Pau après le Mondial et donc après, sauf pépin qu’on ne lui souhaite pas, avoir battu la marque de Richie McCaw. En revanche ; le recordman planétaire, le Gallois Alun Wyn Jones (171 sélections) restera hors d’atteinte du double champion du monde (2011 et 2015).

148ème cape en vue pour Sam Whitelock comme un certain Richie McCaw #RWC2023 I #NZLvNAM pic.twitter.com/CroUfoeCtH — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 13, 2023