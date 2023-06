Deux semaines après la large victoire de Florian Grill à l’élection du président de la Fédération française de rugby (FFR), l’ancienne majorité rend peu à peu les armes. Mardi soir, Serge Simon, vice-président de la FFR, annonçait qu’il allait démissionner de « toutes ses fonctions » au sein de l’instance afin de « laisser la place » à la nouvelle gouvernance incarnée par Grill, leader du mouvement Ovale Ensemble.

Une cohabitation entre ce très proche de Bernard Laporte (poussé à la démission le 27 janvier à cause de ses démêlés avec la justice) et le nouveau président semblait très improbable. Simon, chargé des relations avec les équipes de France, devrait être remplacé à ce poste par Jean-Marc Lhermet, ex-vice-président de Clermont et bras droit de Grill.

Un congrès vendredi et samedi à Lille

En revanche, Grill avait tendu la main à un autre pro-Laporte, Patrick Buisson, son adversaire malheureux à la récente élection. Mais selon Midi Olympique, le patron du rugby amateur va abandonner cette fonction ainsi que sa place au bureau fédéral, et seulement conserver son fauteuil au comité directeur de la FFR.









Un congrès de la Fédération a lieu vendredi et samedi à Lille. Le bihebdomadaire spécialisé dans le rugby indique que Grill pourrait proposer d’élire un nouveau bureau, avec sept de ses partisans et cinq opposants, issus de l’ancienne majorité.