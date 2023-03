Il assure qu’il avait contacté une nounou, et avoir quitté son logement de Boulogne-Billancourt en lui laissant les clés de son logement dans la boîte aux lettres. Selon Actu et Le Parisien, l’ancien ailier du XV de France Djibril Camara a été interpellé puis placé en garde à vue dimanche matin alors que son fils de 7 ans et sa fille de 4 ans ont été retrouvés par un commerçant dans la rue en pyjama, la nuit précédente.

Camara (33 ans, 4 sélections) serait sorti en boîte de nuit avec une femme, et ne voulait pas que ses enfants, dont il avait la garde pour le week-end, la croisent. Le Parisien indique que la petite fille a réveillé son frère et que les deux enfants, inquiets de ne pas trouver leur père, seraient partis à sa recherche hors du domicile.

Un stage pour éviter une éventuelle peine de prison

Ils ont été récupérés par leur mère respective au commissariat après que le commerçant a contacté la police.









Camara, passé par le Stade Français et Bayonne au cours d’une carrière marquée par plusieurs frasques, est sorti libre de sa garde à vue lundi. L’ancien joueur, qui a intégré l’encadrement du XV du Sénégal en mars 2022, doit désormais participer à un stage de responsabilité parentale, sinon, il risque la prison et une forte amende.