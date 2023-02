Ils ont leurs billets d’avion et de match, mais ils ne sont pas du tout sûrs de voir les Bleus jouer à l’Aviva Stadium samedi à Dublin, lors du choc de la deuxième journée du Tournoi des VI Nations entre l’Irlande et la France. Selon Le Parisien, 1.500 supporteurs tricolores se trouvaient encore dans l’expectative dimanche, six jours avant la rencontre.

L’aéroport de Dublin a fait savoir à l’agence de voyages française MyComm qu’elle ne serait pas en mesure d’accueillir ses clients, faute de personnel pour gérer les passagers mais aussi leurs bagages.









Un dialogue de sourds

L’aéroport propose des solutions de repli dans d’autres villes irlandaises, Shannon et Cork, situées « à 2h30 » de la capitale, déplore Grégory Sevault, le PDG de MyComm.

Les contrepropositions de cette agence officielle, qui travaille dans l’événementiel sportif depuis plusieurs années, sont restées jusqu’à ce lundi lettre morte. « Ce qu’on veut, c’est alerter la FFR et mettre face à leur responsabilité les autorités irlandaises, tout comme la Fédération irlandaise », a lancé Grégory Sevault dans Le Parisien.