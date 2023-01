Ancien pilier des All Blacks, Campbell Johnstone a révélé son homosexualité à la télévision néo-zélandaise, ce lundi, une première pour l’équipe nationale de rugby sacrée à trois reprises en Coupe du monde. Le pilier de 43 ans, trois sélections en 2005, l’avait dit à sa famille et à ses amis proches avant de faire son coming out sur la chaîne One News du réseau TVNZ.

« Si je peux être le premier All Black à révéler son homosexualité et qui permet d’empêcher la stigmatisation autour de ces questions, cela peut aider d’autres personnes. Tout le monde saura qu’il y a en un parmi les All Blacks », a déclaré Johnstone, passé par le Biarritz Olympique entre 2008 et 2012.

Much love and support for All Black #1056 Campbell Johnstone for having the courage to share his story and helping create a more inclusive game. 🌈 pic.twitter.com/z9rjOKl1rn — All Blacks (@AllBlacks) January 30, 2023



« Ce pourrait être l’une des dernières pièces du puzzle (de l’acceptation du) public pour le sport néo-zélandais et ce pourrait être une pièce essentielle qui permettrait à chacun de passer à autre chose » a-t-il encore ajouté.

Les All Blacks ont salué sa prise de parole publique sur Instagram, en mentionnant son numéro de joueur de l’équipe nationale, le 1056. « Beaucoup d’amour et de soutien pour le All Black #1056 Campbell Johnstone pour avoir eu le courage de partager son histoire et aider à créer un jeu plus inclusif », peut-on lire sur le compte des hommes en noir.