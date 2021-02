Comme neuf autres de ses coéquipiers du XV de France, Charles Ollivon a été testé positif au Covid-19. — Brian Lawless / POOL / AFP

A moins d’une semaine du match des Bleus face à l’Ecosse, les organisateurs du Tournoi des VI Nations ont annoncé qu’ils se réuniraient mercredi pour examiner la situation du XV de France, touché par quatorze cas avérés de Covid-19 (dix joueurs et quatre membres du staff). « Assurer la santé et la sécurité de tous les joueurs et de tous les membres du personnel est notre priorité numéro un. Si la décision devait aller dans le sens d’un report, le match serait planifié à la date la plus proche possible », précise l’instance dans son communiqué.

Le groupe de surveillance du comité s’est déjà réuni ce lundi pour évoquer la situation au sein de l’équipe de France, frappée de plein fouet par la pandémie, sans qu’aucune décision n’ait été actée. Plus tôt dans la journée, la FFR a annoncé que le capitaine Charles Ollivon et quatre autres joueurs avaient été testés positifs, portant à quatorze le nombre de cas de Covid-19 avérés au sein de la sélection et de l’encadrement, après le sélectionneur Fabien Galthié, le demi de mêlée Antoine Dupont (Toulouse) ou le pilier Mohamed Haouas (Montpellier).

Les Bleus en tête du tournoi après deux matchs

« Les cinq joueurs positifs ont maintenant quitté » le centre d’entraînement de Marcoussis, ajoute le communiqué des VI Nations. « Le reste de l’équipe, dont tous les joueurs ont été testés négatifs, sont en mouvements restreints et n’auront aucun contact proche avec leurs coéquipiers pour les prochaines 48 heures. Tous les joueurs et le personnel seront testés toutes les 24 heures », précise l’instance.

Leader du Tournoi des six nations, après deux succès en Italie (50-10) puis en Irlande (15-13), le XV de France doit recevoir l’Ecosse, dimanche, au Stade de France avant de se rendre en Angleterre le 13 mars puis d’affronter le pays de Galles la semaine suivante.