RUGBY Cela fait en tout dix joueurs et quatre membres du staff contaminés

Antoine Dupont et Charles Ollivon, ici à l'entraînement à Marcoussis, ont tous les deux été testés positifs au Covid-19. — FRANCK FIFE / AFP

Ça continue de tomber à Marcoussis. Les tests PCR réalisés dimanche au retour des joueurs du XV de France ont révélé cinq nouveaux cas positifs au Covid-19, a annoncé la Fédération française ce lundi matin. Il s’agit du capitaine Charles Ollivon, de Cyril Baille, de Peato Mauvaka, de Romain Taofifenua et de Brice Dulin.

Cela porte à dix le nombre de cas dans le groupe initial convoqué pour le match de la 3e journée du Tournoi des VI Nations contre l’Ecosse, dimanche prochain. En comptant le staff, cela fait quatorze. Et ce n’est pas fini. « Deux membres de l’encadrement sont considérés comme cas suspicieux, ajoute la FFR dans son communiqué. En vue d’un isolement, le retour au domicile des joueurs et des membres de l’encadrement concernés est en cours. »

Une réunion du comité d’organisation des Six Nations ce lundi

Cinq nouveaux joueurs ont donc été appelés en renfort pour préparer l’Ecosse : Gaëtan Barlot, Thierry Paiva, Cyril Cazeaux, Baptiste Pesenti et Thomas Ramos. « Le retour à un entraînement collectif est fixé à mercredi 24 février sous réserve des résultats des tests réalisés toutes les 24 heures », précise la FFR.

La tenue du prochain match est toutefois de plus en plus incertaine. Une réunion du comité d’organisation des Six Nations est prévue ce lundi, pour évoquer la situation sanitaire préoccupante au sein du groupe France.