L’ancien international de Dax Jean-Pierre Bastiat, vainqueur du grand chelem 1977 avec le XV de France, est décédé mercredi à 71 ans des suites d’un accident vasculaire, a-t-on appris auprès de son entourage.

Bastiat, troisième-ligne centre ou deuxième-ligne imposant (1,99 m, 110 kilos), resté fidèle toute sa carrière à Dax, était une figure du rugby des années 1970. Il avait totalisé 32 sélections en équipe de France, dont certaines comme capitaine.

Jean-Pierre BASTIAT, monument du rugby et du sport français, s’en est allé cette nuit. Héro du Grand Chelem de 1977, joueur emblématique de Dax, il était un homme rayonnant, engagé et tourné vers les autres.



J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.