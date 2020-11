Antoine Dupont (avec un T). — Thibault Camus/AP/SIPA

En voyant les joueurs Fidjiens tomber comme des mouches à cause du Covid-19 depuis une semaine (quatre cas positifs confirmés par la Fédération fidjienne), on se disait de plus en plus que le France-Fidji de dimanche, comptant pour la première journée de l’Autumn Nations Cup avait du plomb dans l’aile.

Ça commence gentiment à se confirmer en effet. Selon les informations de RMC Sport, la commission médicale du comité des VI Nations a donné un avis défavorable à la tenue de la rencontre prévue au stade de la Rabine, à Vannes.

La conférence de presse de France rugby pour annoncer le XV de départ prévue à midi vient d’être annulée. Vers une annulation de France-Fidji ?? Plusieurs joueurs fidjiens ont été testés positifs ces derniers jours. Réponse dans l’après midi #rugby — Guilhem Garrigues (@Guilhem7582) November 13, 2020

Si rien n’est encore officiel, il y a tout de même des signes qui ne trompent pas. Ainsi, la conférence de presse de Fabien Galthié planifiée vendredi midi a été annulée à la dernière minute. Si l’information venait à être confirmée, le XV de France pourrait alors avoir match gagné (28-0).