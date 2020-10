RUGBY Le demi d’ouverture et le troisième ligne bordelais sont indisponibles pour raisons médicales

Lancer le diaporama Matthieu Jalibert et Cameron Woki avec le XV de France. — Philippe LOPEZ / AFP

Même si on ne sait toujours pas qui jouera ce France-Galles, le 24 octobre, en raison du conflit entre la FFR et la LNR une chose est sûre Matthieu Jalibert et Cameron Woki n’y participeront pas.

Selon le Midi Olympique, les deux joueurs de l’Union Bordeaux-Bègles sont forfaits pour raison médicale. Une information confirmée à 20 Minutes. Est-ce qu’ils font partie des trois joueurs testés positifs au Covid-19 à l’UBB la semaine dernière ? On ne le sait pas encore.

Pour les remplacer, le manager des Bleus Fabien Gathié a décidé de faire appel à Gabin Villière et Baptiste Pesenti, avance le journal spécialisé. Pour l’ailier toulonnais comme le deuxième-troisième ligne palois, ce sera une première avec le XV de France.