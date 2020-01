Fabien Galthié a dévoilé jeudi sa première composition d'équipe pour affronter l'Angleterre. — YANN COATSALIOU / AFP

Ça y est, on connaît enfin le visage du XV de France version Galthié qui affrontera les vices champions du monde anglais, dimanche au Stade de France, à l’occasion du tournoi des VI Nations. Parmi les quinze, deux bleusailles disputeront le premier match de leur carrière internationale. Il s’agit de l’arrière Anthony Bouthier, à qui nous avons consacré un portrait jeudi, et du pilier droit Mohamed Haouas. Le Toulousain Julien Marchand remplacera quant à lui Camille Chat, dont on a appris le forfait lundi.

Pour le reste, malgré une équipe très rajeunie, on retrouve tout de même huit des quinze titulaires du quart de finale de Coupe du monde perdu sur le fil face au Pays de Galles cet hiver (Le Roux, Ollivon, Alldritt, Dupont, Ntamack, Fickou, Vakatawa et Penaud). S’il s’annonce compliqué sur le papier, le match de dimanche sera l’occasion de voir ce que ce nouveau groupe France a dans le ventre.

Même si on ne se fait pas beaucoup d’illusion face à un XV de la Rose chaud de chez chaud, à l’image de son sélectionneur Eddie Jones. « Ils [les Français] n’ont jamais été confrontés à l’intensité et la violence physique avec laquelle nous allons jouer dimanche », a-t-il déclaré en préambule. Tout un programme.