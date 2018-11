XV de France-Afrique du Sud: Attention, les Springboks grignotent l'écart... Suivez France-Afsud en live avec nous

Le XV de France fait son grand retour dans une ambiance un peu morose. Il n’y a qu’à voir le mal qu’a eu la Fédé de vendre les billets pour remplir le Stade de France pour comprendre qu’il y a un certain déficit d’amour autour de l’équipe de France. A un an de la Coupe du monde au Japon, les Bleus n’ont jamais semblé autant si peu sûrs de leur force. Avec une équipe sans cesse remaniée, Jacques Brunel peine à convaincre depuis qu’il a pris cette équipe en main. Mais on ne va pas tirer sur l’ambulance et on va espérer voir un XV de France combatif. Il faudra au moins ça pour taper les Springboks ce soir.

>> Rendez-vous vers 20h45 les amis. Le match débutera à 21h05. A tout de suite !