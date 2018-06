Finale du Top 14: Nadolo, le bulldozer du MHR

Nemani Nadolo, ici face à Clermont à l'Altrad Stadium de Montpellier, dans son rôle préféré de perforateur de défenses avec le MHR. — Jérôme Diesnis / Agence Maxele Presse

Rouleau compresseur, bulldozer, autobus, monstre de puissance et de vitesse… Depuis qu’il explose les défenses du rugby professionnel, Nemani Nadolo accumule les superlatifs. Comment arrêter ce « monstre » de 135 kilos pour 1,94 m. Les Lyonnais, opposés à Montpellier en demi-finale ce vendredi, se posent la question comme toutes les formations de France.

Sur les pelouses du Top 14, à peu près personne n’a trouvé la réponse à cette question cette saison. Dix-neuf fois (la dernière en demi-finale contre Lyon), l’ailier du MHR a creusé des brèches dans les défenses, « parfois là où il n’y en a pas », sourit Fulgence Ouedraogo, avec le sens de la formule.

« Un joueur de classe mondiale »

Pas facile de stopper le deuxième marqueur d’essai du Top 14, derrière l’ailier anglais de Toulon, Chris Ashton. Le staff montpelliérain a beau expliquer « qu’il n’y a pas de lancement de jeu spécifique » autour de lui, ce potentiel est pleinement exploité dans le jeu qui allie fluidité et puissance, prôné par Vern Cotter. Montpellier « impose une grosse pression. Quand ils sont dans l’avancée, ils est difficile de les contrer », évoque le troisième ligne de Pau Martin Puech.

Et le Fidjien n’est pas le dernier à « agresser » physiquement les défenseurs pour imprimer les ambitions montpelliéraines. Son record de franchissements et ses essais n’ont pas suffi à passer le stade de poules Coupe d’Europe. En Top 14 en revanche, le MHR, vainqueur de la première phase, espère bien effacer ses saisons de frustrations à échouer en phases finales et reporter son premier bouclier de Brennus.

« Impressionner mes coéquipiers »

Nemani, qui a pris le nom de sa mère en 2009 « en hommage à tout ce qu’elle a fait pendant des années », n’a qu’un objectif quand il rentre sur un terrain : marquer. « J’éprouve le désir d’impressionner mes coéquipiers, et ça passe par la finition », évoque-t-il. La sentence de Fulgence Ouedraogo tombe : « c’est un joueur de classe mondiale »…

