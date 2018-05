Coupe du monde 2019: La Roumanie, l'Espagne et la Belgique disqualifiées (La Russie en profite et verra le Japon)

Illustration d'un ballon de rugby. — ALLILI MOURAD/SIPA

La Russie est qualifiée pour la Coupe du monde de rugby en 2019, a annoncé mardi la fédération internationale (World Rugby) qui a disqualifié l' Espagne, la Roumanie et la Belgique.

Les Russes accèdent à la Coupe du monde après que les Roumains, les Espagnols et les Belges ont été disqualifiés en raison de la présence de joueurs non éligibles dans leurs rangs lors des qualifications dans la zone Europe. L'Allemagne profite également du retrait de 40 points infligé à l'Espagne et de 30 points infligé à la Roumanie et à la Belgique pour s'emparer de la place de barragiste de la zone.

L'Allemagne et le Portugal en lutte pour les barrages

Les Allemands affronteront le Portugal dans un pré-barrage programmé pour l'heure le 9 juin. Le vainqueur de ce duel affrontera les Samoa en barrage aller-retour, qualificatif pour le Mondial 2019 au Japon.

L'Espagne et la Roumanie, principales perdantes de cet imbroglio, disposent de deux semaines pour faire appel. La Fédération espagnole (FER) se dit « très déçue par cette décision et est en train d'étudier les recours possibles avec ses avocats », a-t-elle déclaré dans un communiqué.