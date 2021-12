Le PSG et le Losc sont en 8es de finale de Ligue des champions. Merci pour les travaux, merci pour l’indice UEFA, merci pour la France du Général, mais les choses très sérieuses commencent dès à présent pour les deux clubs français engagés. Décevant dans son duel avec Manchester City​ en phase de poule, le Paris Saint-Germain ne bénéficiera pas du statut de tête de série et s’expose à sa poisse légendaire lors du tirage au sort du lundi 13 décembre. Leonardo et Nasser n'ont donc plus qu’à prier très fort pour éviter les machines de guerre que sont le Bayern Munich ou encore Liverpool.

Le Losc a de son côté terminé premier de son groupe après une phase retour canon, mais les résultats de la dernière journée, bizarrement, peuvent lui offir presque autant de gros poissons que le PSG

Les potentiels adversaires du Paris Saint-Germain

Mission niveau légende = Le Bayern Munich et Liverpool

Mission meilleur ennemi = Real Madrid

Mission mauvais souvenirs = Manchester United

Mission difficile sur le papier mais en fait non = Juventus Turin

Mission facile sur le papier mais en fait on va se faire rouler dessus = Ajax Amsterdam

Les potentiels adversaires du Losc

Mission rêvée = Sporting Portugal

Mission caliente mais jouable = Inter Milan et Benfica

Mission c'était bien la peine de finir premier = Chelsea

Mission bataille de rue = Atletico Madrid

Mission coup-franc à retirer svp = Manchester United