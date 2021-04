Ligue 1 : le débrief de Strasbourg-PSG (1-4) — 20 Minutes

Le prodige parisien a signé un but, une passe décisive et une prestation majuscule en Alsace.

Mauricio Pochettino a déclaré tout le bien qu’il pensait de Mbappé à l’issue de cette victoire 4-1.

Ce n’est pas un hasard, l’attaquant français n’a toujours pas prolongé son contrat dans la capitale…

Au stade de la Meinau,

Le sujet est devenu brûlant. Kylian Mbappé prolongera-t-il au-delà de 2022 son contrat avec le PSG ? L’attaquant français n’a toujours pas annoncé sa décision et son silence alimente les rumeurs. Cette semaine, il était encore annoncé comme recrue du Real Madrid… sans que rien ne soit officialisé.

En attendant, il est toujours à Paris et les décideurs du club s’y mettent à plusieurs pour le convaincre d’y rester. Mercredi, Leonardo avait annoncé qu'il serait « bientôt heureux de parler de contrats ». Ce samedi, c’était au tour de Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin a carrément sorti son violon, ou presque, pour déclarer sa flamme au prodige.

La déclaration d’amour…

« Qui n’aime pas Kylian ?, s’est faussement interrogé le technicien. C’est quelqu’un de très attachant qui montre une humilité énorme. Je suis très content de l’avoir. » Une déclaration qui faisait suite à un long monologue du coach interrogé sur son choix de titulariser le buteur entre deux matchs contre le Bayern Munich.

« Il avait joué à Brest en Coupe de France début mars (avant le match retour contre le Barça). Pour lui, c’est une des meilleures formes pour se préparer, poursuit Pochettino. Il est très mature, intelligent et il faut donner de la valeur à cette volonté de jouer. Un Français, champion du monde, qui souhaite disputer chaque match, chaque compétition montre clairement l’engagement qu’il a avec le club et le football. »

Kylian Mbappé a ouvert le score après un petit numéro. - PATRICK HERTZOG / AFP

Pas mal comme compliments, non ? Il faut dire aussi que « Kyky » avait tout bien fait sur la pelouse de la Meinau pour s’attirer des louanges. Trois jours après son magnifique doublé à Munich, il a signé une nouvelle prestation majuscule à Strasbourg. Statistiquement, ça donne un but (16e) et une passe décisive (45e) au coeur du festival parisien (4-1). Mais ça ne dit vraiment pas tout.

… Avant une prolongation ?

Le gamin de Bondy est aussi impliqué sur la dernière réalisation des siens puisqu’il provoque le coup franc que transformera Paredes (79e). Sur une accélération fulgurante. Une de plus au cœur d’un après-midi où il aura multiplié les courses, les appels et surtout les bonnes décisions.

Entre l’attaquant incapable de s’éviter un geste superflu il y a quelques mois et celui-là, il y a un monde. Son état physique n’y est pas étranger. Mauricio Pocchettino non plus. Le coach pourrait, peut-être, faire basculer la décision côté PSG. Et il s’y emploie.