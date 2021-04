Lille s'est imposé à Metz — AFP

Vainqueur vendredi en Lorraine, le Losc a conforté sa place de leader de Ligue 1.

Mais les Nordistes s’en sortent bien car Metz a raté un penalty et touché le poteau avant que les Nordistes ouvrent le score.

Difficile de ne pas y voir un signe. Dominé dans les grandes largeurs pendant une heure vendredi à Metz (0-2), le Losc a quand même réussi à s’imposer. Un succès aux airs de hold-up parfait qui permet aux Nordistes de conforter leur place de leader.

A six journées de la fin, Lille compte provisoirement six ponts d’avance sur Paris (2e), sept sur Monaco (3e) et huit sur Lyon (4e), trois poursuivants qui auront la pression ce week-end pour tenir la cadence. En attendant, le Losc savoure sa belle période sans perdre en lucidité sur sa prestation en Lorraine. « On a beaucoup souffert. Metz nous a mis sur le reculoir. Il a fallu un Mike (Maignan) décisif pour nous laisser dans le match » a confié Christophe Galtier, l’entraîneur lillois, au micro de Canal + à l’issue du match.

Metz a touché le poteau et raté un penalty

Sans son gardien, le Losc serait peut-être rentré bredouille de Metz. Car Maignan​ a changé la face de la rencontre en arrêtant un penalty de Leya Iseka sifflé après une faute de main de Fonte dans la surface (15e) . Un péno raté mais aussi un poteau touché par Sarr (52e) pour des Messins maudits.

De quoi aussi y voir la chance du champion pour un Lille qui va trouve la faille sur sa première occasion du match grâce à Yilmaz (62e). Avant que Celik ne scelle le sort de la rencontre en toute fin de match. De quoi se rapprocher d’un titre de champion à propos duquel « les joueurs parlent » comme l’a confié José Fonte, le capitaine lillois à l’issue du match.

« On peut se battre pour quelque chose d’exceptionnel »

Pour Christophe Galtier, le moment de s’emballer viendra plus tard. Pour l’instant, c’est la qualification européenne la saison prochaine que le coach nordiste savoure. « On est quasiment sûr d’être européen ce soir. Maintenant on va se battre pour le podium. Et on peut se battre pour quelque chose d’exceptionnel ». Un titre de champion dont le Losc s’est encore un peu rapproché ce vendredi en Lorraine.