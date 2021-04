20h55 : Sinon, coach Galtier nous a accordés 50 minutes d’interview cette semaine à Luchin. L’entraîneur lillois a parlé de ses passions hors foot et c’était passionnant.

« J'ai été élevé dans une famille de droite mais je ne crois pas être un homme de droite. Je ne crois pas être un homme de gauche non plus ». Suite et fin de cet entretien très personnel avec Christophe Galtier