L'avenir de l'entraîneur Hansi Flick (à droite) fait partie des sujets qui fâchent au Bayern Munich. — Action Press / Sipa

Au Bayern Munich, le groupe ne vit pas si bien que ça. Enfin, c’est surtout chez les dirigeants que ça coince, si l’on en croit Karl-Heinz Rummenigge. Le président bavarois a donné une interview au quotidien Bild ce vendredi, trois jours après le revers en quart de finale aller de Ligue des championscontre le PSG (2-3).

« Nous devons tous nous serrer les coudes, nous devons travailler ensemble de manière harmonieuse, loyale et professionnelle. C’est ce que je demande clairement à la direction sportive. C’est ce qui a toujours distingué le FC Bayern », a prévenu le président du champion d’Europe en titre.

Le cas Boateng ravive les divisions

Depuis plusieurs semaines, le club est pollué par les relations houleuses entre l’entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Hasan Salihamidzic, principalement en raison d’un désaccord sur la politique des transferts. Dernier épisode en date : le non-renouvellement, annoncé cette semaine par la direction, du contrat du défenseur allemand champion du monde 2014 Jérôme Boateng à la fin de la saison, redevenu un joueur-clé de l’effectif sous la houlette de Flick qui l’apprécie énormément.

Face à ces tensions récurrentes, ce dernier refuse toujours de confirmer qu’il restera au club la saison prochaine en éludant systématiquement la question. Il fait d’ailleurs figure de favori pour la Fédération allemande de football pour succéder à la tête de la Mannschaft à Joachim Löw qui passera la main cet été après l’Euro.

Quel avenir pour Flick ?

« Ce sujet doit prendre fin ! Il n’est pas nécessaire de le commenter en permanence, d’autant plus que nous sommes dans le dernier quart de la saison, que nous sommes premiers en Bundesliga avec sept points d’avance, et que nous avons encore une chance de nous qualifier en Ligue des champions malgré notre défaite 3-2 contre Paris », a expliqué Rummenigge. « Nous avons besoin de calme et de nous concentrer sur l’essentiel », a-t-il ajouté.

Avant de se déplacer mardi à Paris pour le match retour de C1, le champion d’Allemagne reçoit samedi l’Union Berlin en championnat. Avec sept points d’avance sur Leipzig, Flick aura l’occasion de faire tourner son effectif et reposer ses cadres avant le déplacement capital à Paris que manqueront toutefois plusieurs titulaires. Outre Robert Lewandowski, Serge Gnabry et Niklas Süle, Leon Goretzka devrait également être absent pour le match retour.