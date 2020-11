Mbappé avait pourtant ouvert le score — AFP

Ce n’est pas la grande joie en ce moment du côté du Paris Saint-Germain. En dessous de tout en Ligue des champions, voilà que le leader de Ligue 1 se met à déconner également en championnat. Le PSG s’est incliné 3-2 vendredi soir à Monaco après avoir pourtant mené 2-0. Pour Thomas Tuchel, c’est clair, ses joueurs n’ont pas été sérieux (même s’il en veut aussi un peu à l’arbitrage).

« En première période, on a maîtrisé avec deux buts marqués et deux autres [refusés], a constaté l’Allemand au micro de Telefoot. Je pense que le troisième est valable… En seconde période, on a manqué de la même concentration, on n’a pas joué assez sérieusement, on n’a pas pris le ballon avec la même qualité et on n’a pas défendu assez sérieusement non plus. C’est pour ça que nous sommes complètement responsables. Peut-être que c’était trop facile et que les joueurs ont eu l’impression que cela faisait déjà 3-0 ou 4-0 alors qu’il n’y avait que 2-0... »

Thomas Tuchel a préparé ce match en pensant déjà à mardi et à celui de Leipzig. C’était sa préoccupation numéro 1. Et c’est mardi qu’on verra s’il a eu raison #ASMPSG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) November 20, 2020

Le PSG avait-il déjà la tête à Leipzig, match déjà décisif en Ligue des champions ? Très probablement. Il n’empêche qu’entre les blessures et le manque d’intensité affichés sur le terrain, ce Paris n’a pas fière allure et va vite devoir se remettre en question.