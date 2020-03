Haaland, au match aller contre le PSG — Martin Meissner/AP/SIPA

Sur la pelouse puis dans le vestiaire, les joueurs du PSG se sont illustrés après leur qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions en chambrant le pauvre Erling Haaland. Mais qu’a donc fait le gamin de 19 ans pour faire l’objet d’autant de moqueries ? Presnel Kimpembe et Thilo Kehrer répondent enfin à la question que tout le monde se pose. Le premier, au micro de PSG TV :

« Ils ont perdu leur humilité, parce qu’après leur victoire à eux à l’aller, ils ont mis beaucoup de tweets, beaucoup d’instagrams, beaucoup de paroles, beaucoup de ceci, de cela, que ce soit leur directeur sportif, les joueurs, le compte Instagram officiel du club. On l’a tous vu et on a gardé ça dans un coin de nos têtes. »

Thilo Kehrer a livré peu ou prou la même version sur Sky Germany. Il évoque « quelques provocations de l’autre côté » et défend l’attitude de ses coéquipiers. « Ça fait partie du jeu de rendre la pareille. […] On peut discuter de la nécessité ou non de faire ça, mais il s’agit d’émotions, et cela ne sert à rien de les cacher. »