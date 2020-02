FC Nantes - PSG

Yo les Minutos, bien ou quoi ? La Ligue 1 continue, eh ouais, comme ça, en milieu de semaine. Une journée cadeau, bam. C’est pas beau ça ? Et on commence en beauté avec le déplacement du leader parisien sur la pelouse du FC Nantes, sans Neymar, qui a contracté une blessure que même Doctissimo connaît pas. Comme l’année dernière, donc, le Brésilien ne foulera pas la pelouse nantaise. A l’époque, un Paris encore sonné de son élimination en Ligue des champions et complètement décimé (avec une attaque monstrueuse composée de Choupo-Moting et Nkunku) s’était incliné 3-2. Cette année, les hommes de Christian Gourcuff auront a priori moins de marge. L’adversaire est dans une toute autre forme et la compo risque d’être un poil moins expérimentale. Mais saint-on jamais. Paris est toujours capable de passer au travers à l’extérieur.

>> Rendez-vous à 20h50 pour le début du live