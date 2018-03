PSG: Malgré sa gastro-entérite, Unai Emery a fait jouer Thomas Meunier et le Belge n'a pas apprécié

Thomas Meunier a joué malgré sa gastro. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Dani Alves suspendu, c’est Thomas Meunier qui était titulaire au poste de latéral droit pour le PSG mercredi en quart de finale de la Coupe de France face à l’OM (3-0). Pourtant, le Belge n’aurait pas forcément dû jouer. En effet, à l’issue de la rencontre, Unai Emery a expliqué que so joueur souffrait d’une gastro-entérite.

Remplacé à la 78e minute par Adrien Rabiot, l’international belge est rentré directement aux vestiaires. Pour une envie pressante ? Non, selon Le Parisien​.

D’après le quotidien de la capitale, l’ancien joueur de Bruges était particulièrement remonté envers son entraîneur. Alors qu’il avait demandé de ne pas disputer le match, Thomas Meunier aurait réclamé à plusieurs reprises son remplacement avant qu’Unai Emery ne décide enfin de le sortir. Les deux hommes se seraient alors expliqués « de manière assez houleuse » dans le vestiaire à l’issue de la rencontre.

« Je l’ai un peu poussé pour jouer »

Unai Emery s’est plus tard expliqué sur son choix de titulariser le Belge : « Mardi, il ne s’était pas entraîné avec l’équipe, car il avait un problème de gastro-entérite. Il est venu aujourd’hui lors de la mise au vert, il était mieux aujourd’hui et nous avons décidé qu’il joue. Mais à la 70ème minute, il m’a demandé de sortir car il ne se sentait pas bien, il avait des douleurs. Je l’ai un peu poussé pour jouer et juste après me l’avoir dit, il a fait une action offensive très importante. Mais il m’a dit qu’il avait besoin de sortir car il ne pouvait peut-être pas finir le match ».