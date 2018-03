Coupe de France: Même match, même punition... Revivez le quart PSG-OM en live

20h40: On a les compos les enfants!

Au PSG, Thiago Motta is back ! Puis on trouve Verratti et Draxler. Rabiot est donc sur le banc. Devant sans surprise, on retrouve le trio Mbappé, Cavani et Di Maria. Et en défense, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe et Berchiche. Trapp dans les buts.

Côté olympien, Rudi Garcia a effectué 6 changements. C'est le retour de Steve Mandanda dans les cages. En défense sont alignés de droite à gauche, Sarr, Rami, Abdennour et Sakai. Devant eux, on retrouve Lopez et Luiz Gustavo. Thauvin, Sanson et Ocampos pour la partie offensive avec Njie en pointe. Payet et Germain sont remplaçants.