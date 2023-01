Caroline Garcia est parfaitement lancée à l’Open d’Australie. Pour son entrée en lice, la 4e mondiale a disposé tranquillement de la Canadienne Katherine Sebov (190e et issue des qualifications) 6-3, 6-0, mardi à Melbourne.

« Les six-sept premiers jeux étaient serrés, mais réussir le break m’a libérée », a commenté la Française de 29 ans. Pour l’emporter, elle a mis en place son jeu vers l’avant assommant ainsi son adversaire avec 22 coups gagnants et 5 aces.

« C’est le premier Majeur de l’année et la première fois que je gagne sur le court Rod Laver », a-t-elle souligné dans un grand sourire. Vainqueur des Masters et demi-finaliste de l’US Open l’an dernier, Garcia affrontera une autre Canadienne au deuxième tour, la finaliste à Flushing Meadows en 2021 Leylah Fernandez (40e).

Pas de match Garcia-Cornet au deuxième tour

Alizé Cornet va par contre devoir oublier cette édition 2023. La 34e mondiale a en effet été éliminée dès le premier tour et justement par Leylah Fernandez 7-5, 6-2. Quart de finaliste en Majeur pour la première fois l’an dernier à Melbourne, la Française qui fêtera ses 33 ans dimanche n’y avait plus perdu au premier tour depuis 2012. Elle manquera donc le très attendu rendez-vous avec Caroline Garcia prévu au deuxième tour.

Par une forte chaleur, Cornet a commencé la partie en prenant le service de son adversaire et a confirmé pour mener 2-0. Mais Fernandez a débreaké pour revenir à 3-3 et, après avoir eu une première balle de set sur le service de Cornet à 5-4, elle a réussi le break décisif à 6-5. Dans la seconde manche, la Canadienne de 20 ans a réussi le break pour mener 4-2 et a remporté les deux jeux suivants pour s’imposer.