Montpellier - OM EN DIRECT : Under chauffe les gants d'Omlin... Wahi dangereux... Suivez le match avec nous

: Bonjour tout le monde ! On est le 2 janvier, et, oui, il y a encore de la Ligue 1. Une overdose de football français pendant ces fêtes qui nous fait presque pleurer de joie (on a dit presque). Le gros match du jour, c'est donc ce Montpellier-Marseille qui devrait envoyer du lourd. Montpellier, entraîné désormais par Romain Pitau, est revenu en forme après la trêve Coupe du monde, alors que l'OM vient d'infliger une rouste monumentale à Toulouse (6-1). On a hâte de voir ce petit duel entre Wahi et Sanchez.

>> Rendez-vous dès 18h45 pour suivre la rencontre en notre compagnie.